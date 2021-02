Krzysztof Gojdź zaapelował do Polaków. Zachęca do wyjazdu z kraju

Krzysztof Gojdź od ponad dwóch lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. 48-letni chirurg śledzi jednak wszystko, co dzieje się w kraju. W rozmowie z "Newserią" postanowił zaapelować do rodaków i zachęcić ich do wyjazdu za granicę.

Gojdź zdobył w Polsce rozpoznawalność dzięki programom telewizyjnym (m.in. "Sekrety lekarzy" czy "Niezwykłe przypadki medyczne"). Lekarz zaliczył też debiut filmowy w "Botoksie" Patryka Vegi i brał udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Pożegnanie ze stolicą?

Niedawno pan Krzysztof zdecydował się na sprzedaż swojego warszawskiego apartamentu. Przekonuje jednak, że nie chce na stałe żegnać się ze stolicą. Wkrótce planuje wykorzystać zdobytą za oceanem wiedzę i otworzyć w kraju nowoczesną klinikę medycyny estetycznej.

Tymczasem, w rozmowie z "Newserią" zdradził, że to, co dzieje się obecnie w Polsce, bardzo mu się nie podoba. Mowa o wyroku Trybunały Konstytucyjnego zaostrzającego prawo aborcyjne. Gojdź jest zdecydowanym przeciwnikiem nowych przepisów.

- Zawsze powtarzałem: dajmy wybór kobietom, bo to one rodzą i to one będą wychowywać dzieci. Często dzieci kalekie czy z wadami genetycznymi, które są nie do odratowania. Dlatego należy pozwolić decydować kobietom, a nie facetom w szarych garniturkach w sejmie – powiedział lekarz.

Swoje wzburzenie postanowił ubrać w jeszcze ostrzejsze słowa i w tym samym wywiadzie przyznał:

- Nie wierzyłem, że to się faktycznie dzieje w kraju takim jak Polska, który jest w Unii Europejskiej. Było to pokazywane wszędzie na świecie w mediach, również w Stanach, i moi znajomi pytali się mnie: ale Kris, ale jak to, w cywilizowanym świecie macie takie średniowiecze? Nie wiedziałem nawet, jak do końca im to wytłumaczyć, że to jest totalnie inna mentalność, inne rządy, bo faktycznie, jak w XXI wieku można tak karać te niewinne kobiety i tak narażać zarówno je, jak i ich dzieci na olbrzymie cierpienia i fizyczne, i psychiczne? Dla mnie to jest po prostu zgroza i tym bardziej się cieszę, że nie mieszkam w tym kraju teraz, że mam wybór.

Apel do młodych ludzi

Chirurg plastyczny do wyjazdu za granicę zachęcił… wszystkie polskie kobiety oraz młodych ludzi. Podczas rozmowy z "Newserią" zaapelował:

- Apeluję do kobiet, do młodych ludzi: jeżeli macie okazję, to po prostu wyjeżdżajcie z tego kraju, nawet na kilka lat, żeby zdobyć doświadczenie i ewentualnie wrócić. Ja uważam, że Polska jest przepięknym krajem i kiedyś też do niego wrócę, ale fajnie nabywać doświadczenie zawodowe gdzieś poza nim, np. w Unii Europejskiej czy w Stanach. Po prostu moim zdaniem Polska to nie jest teraz miejsce dla was, żeby tutaj mieszkać.

Co myślicie o spostrzeżeniach i radzie Krzysztofa Gojdzia? Ma rację?

