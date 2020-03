Krzysztof Ibisz i Anna Nowak-Ibisz wymienili kilka wiadomości. Chyba się zapomnieli

Krzysztof Ibisz zamieścił w mediach społecznościowych post z okazji swoich 55. urodzin. Na wpis odpowiedziała jego była żona, Anna Nowak-Ibisz. Napisała kilka ciepłych słów.

Krzysztof Ibisz obchodził 55. urodziny

Z okazji urodzin dziennikarz opublikował zdjęcie z czasów młodości, które opatrzył wzruszającym podpisem. "Każdego dnia jestem wdzięczny, że spotykam na swojej drodze was, wspaniałych, życzliwych, inspirujących ludzi. To wy sprawiacie, że urodziny mam każdego dnia" – pisał Ibisz. Post skomentowała Anna Ibisz-Nowak, jego była małżonka. "No… no taki byłeś jak się poznaliśmy, a teraz Vincent (syn pary – red.) patrzy na mnie tym samym wzrokiem. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze. Niech cię ta twoja miłość-telewizja nigdy nie porzuci i zawsze dobrze traktuje" – napisała.