Trik na smażenie karpia. Przestanie pryskać na patelni

Ryba to jeden z najbardziej wszechstronnych składników w kuchni. Jej delikatne mięso doskonale łączy się z wieloma popularnymi przyprawami, a wiele osób uważa ją za zdrową alternatywę dla mięsa czerwonego. Dietetycy polecają ją jako podstawowy składnik zbilansowanej diety i główne źródło kwasów omega-3, witamin i składników mineralnych.

W święta najczęściej sięgamy po karpia. Jego charakterystyczny smak i tradycja sprawiają, że jest nieodłącznym elementem świątecznego stołu. Wielu Polaków przygotowuje ten rodzaj ryby według rodzinnych przepisów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Często karp podawany jest w różnych formach – smażony, pieczony czy duszony. Jak przygotować go w odpowiedni sposób?

Poprawne smażenie karpia to sztuka, która wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania ryby, ale także zastosowania pewnego triku przed wrzuceniem ryby na rozgrzaną patelnię. To prosty sposób na uniknięcie pryskania oleju.

Tomasz Strzelczyk zdradza swój patent. Kucharz najpierw obtacza kawałki karpia w mące, a następnie zanurza je na chwilę w zimnej wodzie, tuż przed wrzuceniem do rozgrzanego tłuszczu . Choć pomysł jest nieoczywisty, tak naprawdę daje świetne efekty - zamoczona mąka sprawia, że filet jest jakby pokryty tempurą, która pięknie rumieni się podczas smażenia i dodaje chrupkości na zewnątrz. Taki zabieg pozwala również zachować wilgotność mięsa wewnątrz, co czyni je soczystym i smacznym.

Jak zapewnia Strzelczyk, ta niezwykła metoda daje wiele korzyści. Nie tylko chroni przed pryskaniem oleju po całej kuchni, ale też eliminuje przywieranie ryby do dna patelni oraz ogranicza wydzielanie się przykrego zapachu podczas obróbki termicznej . Dzięki temu można cieszyć się smażonym karpiem bez problemów z przypalonymi naczyniami czy nadmiernym wietrzeniem mieszkania po przygotowywaniu potrawy.

Szukając zdrowego karpia na Wigilię, warto przestrzegać kilku prostych zasad. Przede wszystkim należy dokładnie przyjrzeć się rybie przed zakupem . Skrzela powinny mieć intensywnie czerwony kolor, a oczy muszą być błyszczące. Po naciśnięciu palcem, mięso powinno być sprężyste – wówczas mamy pewność, że ryba jest świeża. Warto kupować karpie, które ważą od 1,5 do 2,5 kg. Zbyt duże będą tłuste, a mniejsze trudno wyfiletować.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!