Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" zdradza sekret swojej metamorfozy. "Mam taki odstraszacz"

Agnieszka Kotońska w pewnym momencie ważyła już ponad 100 kilogramów. Gwiazda telewizyjnych show uznała, że musi zawalczyć o lepszą wersję siebie i o zdrowie. Trzeba przyznać, że się jej to udało, bo schudła aż 40 kilogramów. Więcej na ten temat zdradziła w ostatniej rozmowie z Klaudią Lewandowską dla serwisu ShowNews.pl.

