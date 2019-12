WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Krzysztof Ibisz i Irena Santor na wspólnym zdjęciu. Długo jej nie widzieliśmy, wygląda obłędnie Irena Santor jest niekwestionowaną królową polskiej sceny muzycznej. Ostatnio nie było zbyt wielu okazji, żeby ją zobaczyć. Gdy Krzysztof Ibisz udostępnił zdjęcie z piosenkarką na swoim profilu na Instagramie, fani byli zachwyceni, tym jak fantastycznie wygląda.

Irena Santor potrafi wzruszać do łez tym, jak wykonuje utwory (Getty Images) Irena Santor to osoba, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Znamy ją z takich piosenek, jak "Już nie ma dzikich plaż", "Tych lat nie odda mi nikt" czy "Graj, piękny cyganie". W Wigilię zaprezentuje zupełnie inne utwory. "Kochani, legendarna Irena Santor będzie kolędowała z nami w Polsacie dziś o 16.45. Zapraszamy" - napisał Krzysztof Ibisz pod wspólnym zdjęciem z artystką na Instagramie. Wyglądała obłędnie - w welurowej, granatowej sukience, perfekcyjnie ułożonych włosach i intensywnym kolorem na ustach. Aż ciężko uwierzyć, że ma już 85 lat. Zupełnie nie wygląda na swój wiek! Ostatnio los nie oszczędzał artystki. W zeszłym roku zmarł wieloletni partner artystki, Zbigniew Korpolewski, artysta estradowy, aktor i reżyser. Ta strata była dla niej dużym ciosem. Jednak widać, że powoli sobie z nią radzi i planuje kolejne koncerty, co cieszy jej fanów. Irena Santor - dama polskiej estrady Wielbiciele piosenkarki oszaleli na punkcie tego, jak prezentuje się Irena Santor na zdjęciu z Krzysztofem Ibiszem. Nie obyło się też bez pochwał jej talentu. "Pani Ireno, pamiętam panią od zespołu tanecznego i do dziś taka widzę - z błyskiem w oku, uśmiechem" - czytamy w jednym z komentarzy. "Pani Irena Santor to moja ulubiona piosenkarka, to dama polskiej estrady" - podkreśliła fanka artystki. "Honorowa obywatelka mojego, 'naszego' rodzinnego miasta, Solca Kujawskiego" - dodał ktoś inny.