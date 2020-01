WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Krzysztof Ibisz pokazał film z wizyty u fryzjera. Zdradza w nim, czy farbuje włosy Krzysztof Ibisz przez wielu fanów został okrzyknięty "wiecznym 18-latkiem". A to za sprawą swojego młodego wyglądu. Jedna rzecz sprawia, że ciężko uwierzyć w to, że już nie jest wcale taki młody - jego włosy. Fryzjer prezentera zdradza, czy je farbuje. Krzysztof Ibisz opublikował film z wizyty u fryzjera (ONS.pl) Krzysztof Ibisz postanowił, że najwyższy czas ściąć włosy. Na swoim profilu na Instagramie opublikował wideo z wizyty u fryzjera. – Cześć kochani, to nie jest sutanna. To jest peleryna – tak zaczyna film, który nagrał z fotela w salonie fryzjerskim. Przedstawił swojego stylistę fryzur - to Łukasz Mazolewski, którego kochają polskie gwiazdy i modelki na London Fashion Week. Zdradził, że przychodzi do niego, żeby skrócić włosy, raz na 3 tygodnie. Ostatnią wizytę postanowił wykorzystać do tego, żeby zadać mu kilka pytań - między innymi o to, jak mężczyźni powinni dbać o włosy i jakie fryzury są modne w tym sezonie. Krzysztof Ibisz - fryzjer Mazolewski nie odpowiedział jednoznacznie, czy włosy u mężczyzn powinny być w tym sezonie krótkie, czy długie. Podkreślił jednak, że włosy krótsze są łatwiejsze do wymodelowania. Ibisz zapytał też, czy mężczyźni farbują włosy. – Ja farbuje, ty nie farbujesz. Każdy ma inne podejście, natomiast jeśli rzeczywiście czujesz, że ci to odbiera męskości, nie ma z tym problemu, żeby sobie farbować włosy – mówi stylista. Dodał, że siwizna jest bardzo modna. "Zdecydowanie wolę jak mężczyzna ma naturalny kolor włosowych, tak jak pan" - pisze w komentarzu jedna z fanek Krzysztofa Ibisza. "Krzysiu, myślałem, że Rubik cię strzyże. Podobny gość na pierwszy rzut oka" - dodaje obserwator prezentera na Instagramie. "Super. Faceci - posłuchajcie tego" - zaznacza inna fanka.