Krzysztof Ibisz zdradził, co robi rano. Skomentowała nawet jego była żona

Krzysztof Ibisz opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z pupilem o imieniu Nicpoń. Była żona, Anna Nowak-Ibisz, zadała mu pytanie, które wywołało uśmiech na twarzy niejednego fana.

Krzysztof Ibisz regularnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia przedstawiające jego codzienne życie. Fani cenią go za naturalność i szczerość, jaką zachowuje w Internecie. Dość często na jego profilu na Instagramie pojawiają się fotografie jego ukochanego pupila, którego nazwał Nicpoń Ibisz. Tym razem zdradził, od czego on i Nicpoń zaczynają dzień. I nie jest to poranny spacer.