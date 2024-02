Ksiądz reaguje na plan Nowackiej. Mówi o "lekceważeniu wysiłku" dzieci

Kolejne decyzje ministry Barbary Nowackiej wywołują wiele emocji wśród przedstawicieli Kościoła Katolickiego. Po decyzjach o zmniejszeniu liczby godzin religii w szkołach do jednej tygodniowo oraz przeniesieniu jej na pierwszą lub ostatnią lekcję w ciągu dnia, ministra zdecydowała o niewliczaniu oceny z religii do średniej na świadectwie. To nie spodobało się księżom oraz katechetom, którzy apelują o niewnoszenie takich zmian.