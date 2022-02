Książę Andrzej nie stanie przed sądem. Uniknął procesu o gwałt, ale zapłaci milionowe "zadośćuczynienie"

"Ostateczna hańba" księcia

Większość kobiet wyjawiało, że jednym z mężczyzn, z którymi miały kontakt seksualny, był właśnie książę Andrzej. Mówiły, co wówczas się działo, jak dochodziło do gwałtów, wymieniały fetysze księcia. On na początku "empatycznie zaprzeczał". Udzielił wywiadu dziennikarce BBC, który jeszcze bardziej go pogrążył. To w nim opowiedział, że w dzień, w którym miał rzekomo uprawiać stosunek seksualny z Roberts, był z córkami w pizzerii. Potrafił podać jej nazwę, ale "nie pamiętał", o czym rozmawiał z Epsteinem podczas ich spotkań.