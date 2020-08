Książę Harry dostał burę od królowej. Wszystko przez kłótnię z jej asystentką

Książę Harry zadarł z niewłaściwą osobą

Często mówiło się, że Harry i Meghan byli dotknięci, gdy królowa odmówiła przyszłej żonie wnuka prawa do założenia szmaragdowej tiary ze swojej kolekcji biżuterii. Zamiast tego Meghan w dniu ślubu miała na sobie diamentową tiarę Królowej Matki.

Autorzy książki "Finding Freedom", która opowiada o odejściu Harry'ego i Meghan z dworu, wspominają inną anegdotę dotyczącą "afery o tiarę ". Mówią, że problemem były nie tyle klejnoty, co dostęp do nich. Meghan, nie znając chyba protokołu dworskiego, pewnego dnia zażądała od asystentki królowej i jej prywatnej projektantki, Angeli Kelly, aby umożliwiła jej przymierzenie tiary tego samego dnia.

Powodem miała być wizyta fryzjera Meghan, który chciał przygotować próbną fryzurę panny młodej. Okazało się oczywiście, że Kelly nie może tak po prostu wejść do królewskiego skarbca. Dostęp do niego wymaga wcześniejszego umówienia się, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, etc.