Stan królowej Elżbiety II niepokoi. Monarchini musiała zrezygnować ze swojej ulubionej czynności

Niedługo po pobycie w placówce leczniczej jej wysokość skręciła kręgosłup, a w zeszłym miesiącu zachorowała na COVID-19. Obecnie to właśnie doradcy królowej zabierają jej ukochane corgi na codzienne spacery. Co więcej, Elżbieta II na dobre zaprzestała też jazdy konnej i poszła za radą lekarza, by całkowicie odrzucić alkohol.