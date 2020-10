Książę Karol zwierzał się pokojówce. W liście opowiedział o miłości do Camilli

Książę Karol – nieznane listy

Przyjaźń Windsora i Dawson trwała kilka dekad i przetrwała aż do jej śmierci. Pokojówka podróżowała z rodziną królewską po całym świecie. Royalsi traktowali ją jak swoją – pili z nią whisky, tańczyli i bawili się z nią na swoich weselach. Ona z nich wszystkich najbardziej uwielbiała jednak Karola i zawsze mu kibicowała. Książę czuł, że znalazł w pałacu bratnią duszę.

13 października dom aukcyjny Hanson Auctioneers wystawi na sprzedaż listy, jakie przyszły król wysyłał Marjorie. I to nie lada gratka. W jednym, chwilę po przyznaniu się do romansu, napisał, że "tak ludzie nazywają 'życie na krawędzi' i wydaje się trudnym do uniknięcia w obecnych czasach". Lata później, przed poślubieniem miłości życia, wyznawał, że "nie ma pojęcia, jaki jest szczęśliwy, będąc z ukochaną Camillą".