Księża opublikowali listę grzechów małżonków. Dominują te z sypialni

Duszpasterze z sanktuarium św. Idziego zwracają uwagę, że małżeństwo to szczególny rodzaj wspólnoty, którą tworzy się na całe życie. Jest ono skierowane na dobro małżonków i ma przyczynić się do zrodzenia i wychowania potomstwa. Na drodze do szczęścia stoi grzech, który "godzi w miłość, wierność i uczciwość małżeńską" - czytamy na stronie parafii w Wyszkowie. Część grzechów może zaskoczyć.