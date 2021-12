Dziwaczne zwyczaje świąteczne w rodzinie królewskiej. Księżna Diana cierpiała w ciszy

Zwyczaj ten jest w rodzinie królewskiej powszechny do dziś. Był on niemałym czynnikiem stresogennym dla księżnej Diany. Nie od dziś wiadomo, że kobieta przez wiele lat zmagała się z zaburzeniami odżywiania. Źródła donoszą, że podczas Świąt Bożego Narodzenia Diana czuła się niezwykle niekomfortowo. Co więcej, nie otrzymała wsparcia od swojego ówczesnego męża, księcia Karola.