Księżna Kate musiała używać tego imienia. Takie są zasady u "Royalsów"

Każda osoba, która dołącza do rodziny królewskiej, musi dopasować się do obowiązującego protokołu. To samo dotyczyło księżnej Kate - małżonki księcia Williama. Dzisiaj jest ulubienicą Brytyjczyków i, razem z mężem, biją rekordy popularności. Zanim Kate dołączyła do rodziny królewskiej i stała się ikoną, musiała przystosować się do wielu zwyczajów.