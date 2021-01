Księżna Monako nie ma powodów do radości. "Największy kryzys w jej życiu"

Niedawno Charlene zaskoczyła wszystkich swoją fryzurą, która zdaniem wielu zdecydowanie nie przystoi księżnej. Ma wygolony bok, grzywkę na bok, a do tego mocno skróciła włosy. Drastyczna metamorfoza stała się kolejnym tematem do rozmów. W otoczeniu rodziny Grimaldich mówi się o rzekomym kryzysie małżonków.

Jak podaje Daily Mail księżna Charlene przeżywa teraz "największy kryzys w swoim życiu". Wszystko przez to, że kilka tygodni temu dowiedziała się, że jej mąż może mieć już trzecie nieślubne dziecko! Książę Albert otrzymał pozew sądowy od kobiety, pewnej Brazylijki, która twierdzi, że urodziła jego nieślubne dziecko. Domniemany romans Alberta, którego owocem jest dziś już 15-letnia dziewczynka, miał mieć miejsce w 2004 roku, czyli w czasie, gdy już spotykał się z Charlene i rozkwitała ich relacja...

To będzie to trzecia sprawa sądowa przeciwko księciu Albertowi o ojcostwo - dwoje poprzednich dzieci zostało uznanych za jego, a ich matki otrzymały ogromne pieniądze, które były rekompensatą za zawartą ugodę. Żadne z nieślubnych potomków nie ma prawa do dziedziczenia tronu.