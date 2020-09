Księżna Zofia ze Szwecji o "Megxicie". Zapytano ją, czy zrobiłaby to, co Harry i Meghan

"Megxit" to jedno z najbardziej dyskutowanych wydarzeń 2020 r. Para książęca Sussexu zrezygnowała ze swoich tytułów i przywilejów na rzecz spokojniejszego, normalnego życia, które chcieli zapewnić sobie i niespełna dwuletniemu synowi Archiemu. Zofia, żona szwedzkiego następcy tronu Karola Filipa, wyraziła swój stosunek do "Megxitu" podczas do wywiadu do filmu "Project Playground".