Księżniczka Eleonora zakochała się w piłkarzu FC Barcelony? Król już go poznał

Następczyni tronu i ulubienica poddanych

Księżniczka Eleonora to ulubienica Hiszpanów. Jest najstarszą córką Filipa VI i następczynią tronu. Jeśli dojdzie do sukcesji, stanie się pierwszą królową panującą w kraju od czasów Izabeli II. Eleonora jest od dawna przygotowywana do roli monarchini. Oczywiście, jeśli pozwalają jej na to edukacyjne obowiązki.