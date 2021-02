Księżniczka Eugenia miała cesarskie cięcie. Oto powód

Eugenia urodziła zdrowego chłopca w londyńskim szpitalu Portland. Trzy później opuściła placówkę z dzieckiem i mężem Jackiem Brooksbankiem. Jak twierdzi informator magazynu "People", 30-latka jest wniebowzięta narodzinami syna i uważa go za prawdziwy cud. Z powodu pandemicznych obostrzeń książę i księżna Yorku nie widzieli jeszcze swojego pierwszego wnuka.

Księżniczka Eugenia urodziła się ze skoliozą i od tego czasu głośno mówi o swoich doświadczeniach. Postanowiła pokazać bliznę po operacji w dniu swojego ślubu, by dać znać wszystkim cierpiących na tę przypadłość, że nie są sami.

"Cesarka" Eugenii

Eugenia przeszła zabieg w wieku 12 lat, skrzywiony kręgosłup wyprostowała proteza z tytanu i to podobno dlatego wolała mieć cesarskie cięcie, niż rodzić naturalnie. Pałac oczywiście nie potwierdził tej informacji, ale jak podaje "Daily Mail", "cesarka" nie była wcale konieczna. W rozmowie z gazetą potwierdziła to ginekolog-położnik dr Jane Minkin. Większość kobiet ze skoliozą może podjąć inną decyzję, choć zawsze jest to oceniane indywidualnie.