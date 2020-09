Księżniczka Eugenia nie chce tytułu królewskiego dla swojego dziecka. To może nie spodobać się królowej

Księżniczka Eugenia nie chce tytułu królewskiego dla swojego dziecka

Chociaż to właśnie na tej części rodziny skupiają się światła reflektorów, to dużą sympatią i zainteresowaniem cieszą się również córki księcia Andrzeja.

Niedawno Beatrycze pochwaliła się tym, że na jej palcu zagościła obrączka. Było to dużym zaskoczeniem, ponieważ był to bardzo skromny ślub, jak na rodzinę królewską. Nowożeńcy swoim szczęściem dzielili się tylko z najbliższymi z dala od paparazzi i dziennikarzy.

Chociaż jej syn zgodnie z protokołem nie jest uprawniony do otrzymania królewskiego honoru, to tytuł miał być prezentem od królowej. Eugenia przekonuje jednak, że nie ma zamiaru przyjąć podarku. To może być dużym ciosem dla panującej królowej, która dopiero co musiała przełknąć informację o tym, że jej ukochany wnuk Harry również zrzeka się tytułu.