Kto nie może jeść arbuzów? Dla pewnej grupy jest całkowicie zakazany

Latem, w upalne dni, wiele osób bardzo chętnie sięga po arbuzy. Te soczyste owoce niewątpliwie skutecznie gaszą pragnienie, a z racji tego, że w 90. proc. składają się z wody, są idealnym wyborem wspomagającym nawodnienie organizmu. Owoc ten jest też bogaty we wspierającą układ odpornościowy witaminę C. Z kolei ze względu na witaminę A arbuz dobrze wpływa na skórę i oczy, a zawarty w nim magnez i potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu mięśniowego i nerwowego.

Warto jednak mieć świadomość, że nie każdy może bez konsekwencji cieszyć się jego smakiem, a niektórzy wręcz powinni zachowywać ostrożność i raczej unikać spożywania arbuzów. To nie tylko osoby uczulone na arbuzy, ale także te zmagające się z różnymi dolegliwościami.

Z umiarem arbuzy powinny spożywać osoby chorujące na cukrzycę . Choć jego indeks glikemiczny (IG) jest niski, wysoki jest jednak jego ładunek glikemiczny, uwzględniający zarówno IG, jak i ilość węglowodanów w porcji. Może być więc elementem zrównoważonej diety, która jednak uwzględnia w planie posiłków całkowite spożycie węglowodanów. Bez tego może dość do niebezpiecznego w przebiegu cukrzycy gwałtownego wzrostu cukru we krwi.

Choć składający się w 90. proc wody arbuz świetnie nawadnia, uważać na niego powinny osoby cierpiące na choroby nerek . Wszystko przez zawarty w tych owocach potas, którego chore nerki nie są w stanie skutecznie eliminować z organizmu. Nadmiar potasu z kolei może doprowadzić do hiperkaliemii , a w konsekwencji nawet do zatrzymania akcji serca .

Co istotne, arbuzy są bogate w likopen, będący silnym antyoksydantem. Warto mieć jednak świadomość, że może on wchodzić w interakcje z alkoholem , mocno obciążając wątrobę . Dlatego na arbuzy powinny uważać też osoby nadużywające alkoholu.

