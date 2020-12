Kto zamordował Elżbietę? Zagadkowe zabójstwo na Dolnym Śląsku

Czy kobieta miała jakieś szanse? Raczej nie. Wg ustaleń śledczych, oprawca przygniótł ją kolanem, a na szyi zacisnął sznurówkę. Gdy zginęła w mieszkaniu był tylko jej mąż Grzegorz. Zdaniem prokuratury to on zabił żonę. Innego zdania są sędziowie, którzy go uniewinnili. Co naprawdę wydarzyło się 27 lipca 2017 roku w Wałbrzychu?

Share

Zamordowana Elżbieta B. z mężem Grzegorzem Źródło: Facebook