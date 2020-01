Kuba Wojewódzki ma "luksusowe" hobby. Zaskoczył swoich fanów

"Tak wygląda, drogie dzieci, coraz bardziej ekskluzywne hobby dla nielicznych" – napisał przewrotnie Kuba Wojewódzki przy zdjęciu z wakacji. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że chwali się bogactwem, jego hobby wcale nie jest takie kosztowne.

Fani prezentera byli zaskoczeni jego wyznaniem. Tym bardziej, że to, co rzuca się w oczy jako pierwsze, to sporych rozmiarów łódź. "A już myślałem, że chwalisz się nowo zakupionym jachtem" – napisał jeden z nich. Wojewódzki odgryzł mu się: "Gdybyś czytał, to byś wiedział, że to katamaran".