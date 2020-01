WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Kuba Wojewódzki pochwalił się zdjęciem z wakacji. Jego wpis nie wszystkim przypadł do gustu

Kuba Wojewódzki słynie ze swojej miłości do szybkich samochodów i jak twierdzi, pięknych kobiet. Popularność zdobył również dzięki ciętym ripostom. Popis jego umiejętności możemy zobaczyć w komentarzach pod ostatnim wakacyjnym zdjęciem.

Kuba Wojewódzki od kilku tygodni przebywa na egzotycznych wakacjach. Showman odpoczywa na rajskiej wyspie Barbados, skąd pokazuje wiele zdjęć i relacji. Celebryta chwali się niesamowitymi widokami na swoim profilu na Instagramie. Regularnie publikuje kolorowe zdjęcia i swoje złote myśli w opisach.

Kuba Wojewódzki odpowiada na komentarze fanów

Pod ostatnim zdjęciem palmy i widoku na ocean pojawił się podpis, który oburzył niektórych internautów. "Właśnie zdałem sobie sprawę, iż mam takie życie, że nie potrzebuję od niego wakacji. To bardzo niesprawiedliwe". Wpis wywołał lawinę komentarzy. Niestety, nie wszystkie należały do tych przyjemnych. Obserwatorzy postanowili zwrócić uwagę na próżność celebryty. On sam nie pozostawał im dłużny. Internauci nie musieli długo czekać na ironiczne odpowiedzi.

"Niesprawiedliwe to są choroby, wojny, głód itd. Lubiłam cię, Kuba, ale czasami to już przeginasz z tymi swoimi teksami" – napisała jedna z obserwatorek. Jej uwaga nie pozostała bez komentarza ze strony gwiazdora. "Na takie refleksje mogę odpisać tylko tak: 'Jak antena śnieży, to i duży telewizor nie pomoże''' – napisał.

Jeden z fanów Kuby Wojewódzkiego zadał mu pytanie. – "Jak pan tego dokonał?". Dziennikarz pośpieszył z odpowiedzią. – Dorywczym wk... ludzi za pieniądze" – skomentował.