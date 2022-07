Kultowe Vansy kupisz teraz nawet 35% taniej

Fenomen vansów

Firma Vans mają prawie 60 lat. W latach 60., w Kalifornii stworzyli ją bracia Paul i Jim Van Doren wraz z dwójką swoich biznesowych partnerów, którymi byli Gordon Lee i Serge Delia. Ich sklep początkowo nazywał się The Van Doren Rubber Company i, jak nazwa wskazuje, słynął z produkcji butów na gumowej podeszwie. Pierwszym i do dziś znanym modelem vansów był Authentic. Pokochali go głównie skaterzy. Dlatego też w 1976 roku powstała pierwsza linia obuwia, za której wygląd i funkcjonalność odpowiadali miłośnicy jazdy na desce - Tony Alva i Stacey Peralta. Na podstawie własnego doświadczenia stworzyli buty, które idealnie sprawdzają się przy uprawianiu skateboardingu. Tak powstał model Vans Era. Z biegiem lato pojawiały się nowe modele butów. I tak przez prawie 60 lat, niezmiennie buty Vans są z nami do dziś. Po drodze firma ogłosiła upadłość, odbiła się od dna, wyszła z szufladki skateboardingu i weszła do mody ulicznej.