Wrzuć do doniczki, zamiast podlewać. Storczyk aż się o to prosi

Storczyki są popularne w polskich domach ze względu na ich urok i piękny wygląd. Stanowią doskonałą ozdobę parapetów, mogą też posłużyć za ciekawy prezent. Choć nie są szczególnie wymagające, to jednak ich pielęgnacja, zwłaszcza podlewanie, wymaga doświadczenia. Kluczową kwestią jest unikanie nadmiaru oraz niedoboru wody, który osłabia zdolność rośliny do kwitnienia.

Jak nie przelać storczyka?

Przed podlaniem warto dokładnie przyjrzeć się korzeniom storczyków. Zielony i jędrny wygląd sugeruje, że roślina ma wystarczającą ilość wody. Natomiast srebrzysty połysk jest oznaką lekkiego odwodnienia. Przelanie objawia się ciemnymi, śliskimi korzeniami, co sygnalizuje, że woda stoi zbyt długo w doniczce, mogąc uszkodzić korzenie.

Trzy kostki lodu wystarczą

Jednym z efektywnych sposobów na kontrolowanie ilości wody jest użycie kostek lodu do podlewania. Podczas topniejących kostek storczyk stopniowo pobiera wodę, co zapobiega gromadzeniu nadmiaru wilgoci na dnie doniczki. W ten sposób korzenie nie muszą stać w wodzie, co sprzyja ich zdrowiu. Raz w tygodniu wystarczy umieścić trzy kostki lodu w doniczce, co schłodzi podłoże i może stymulować kwitnienie rośliny.

Metoda z kostkami lodu jest alternatywą dla przenoszenia storczyków do chłodniejszych miejsc. Pomaga również rozwiązać problemy z doborem odpowiedniej ilości wody, co jest korzystne dla wzrostu i kwitnienia kwiatów. W trakcie takich zmian w pielęgnacji roślina powinna być obserwowana, aby w razie wystąpienia niepokojących sygnałów można było wrócić do tradycyjnego podlewania.

