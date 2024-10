Kup zamiast chryzantem. Zachwyci bardziej, niż ozdobna kapusta

Chryzantemy wielu kojarzą się z cmentarzami. W okresie jesienno-zimowym to sadzonki tych roślin zwykle przyozdabiają groby. Istnieje jednak wiele alternatyw dla tych kwiatów. Dość popularne w ostatnich latach okazały się kapusty ozdobne, ale to niejedyny sposób na to, aby zaprowadzić na cmentarzu pewne zmiany.