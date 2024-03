Kupił działkę ROD. Zapłacił za nią jedynie 500 zł

Przyznał, że musiał załatwić pewne formalności, w tym wysłać listy do poprzednich właścicieli i poczekać, aż otrzyma trzy zwroty z poczty, jednak - jak podkreślił - było warto. - Zapłaciłem za wejście do społeczności działkowców zaledwie 500 zł. To była prawdziwa szansa jedna na milion, bo jeżeli chciałbym od kogoś odkupić prawo do użytkowania działki, to musiałbym zapłacić wielokrotnie więcej - dodał.