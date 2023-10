Wojny sąsiedzkie na działkach. "Kopcą i smrodzą"

Problematyczni sąsiedzi nie reagowali na żadne próby upomnienia. - Próbowaliśmy z nimi spokojnie rozmawiać, ale spotkało się to z dużą agresją. Usłyszałam, że to, co robią na swoim terenie, to ich sprawa i nie mam prawa się wtrącać. Poza tym oczywiście powiedzieli, że gałęzie wszyscy palą, a ja przesadzam. I faktycznie nie są jedyni, ale co to za argument? Większość radzi sobie inaczej – wyrzuca liście do kompostownika albo do "zielonego" kontenera, a gałęzie rozdrabnia i wykorzystuje na działce albo oddaje – opowiada kobieta.