Kupiła synowi lalkę w prezencie świątecznym. Teraz zmaga się z hejtem

"Żałuję, że moja mama nie myślała tak jak ty, kiedy byłem dzieckiem", "Mój syn ma pluszowego jednorożca, który należał do jego siostry i uwielbia go. Kiedy ostatni raz zabrałam go do sklepu, zobaczył jednorożca i poprosił, żeby mu go kupić, a jakiś staruszek powiedział do niego: 'nie chcesz tego, to dla dziewczyn'. Kupiłam więc jednorożce w każdym kolorze, jaki mieli" - czytamy w komentarzach pod filmikiem.