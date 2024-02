Małżeństwo kupiło we Włoszech dom za cztery złote

Kupili dom za 4 zł. Ujawnili, co za tym stoi

Kupili dom za 4 zł. Ujawnili, co za tym stoi

Para kupiła dom, za który zapłaciła dokładnie 1 euro, czyli w przeliczeniu cztery złote. "Ludzie myślą, że musi być jakiś haczyk lub kłamiemy, ale tak nie jest. To najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęliśmy" - mówią.

Sara Bertagnolli i Luca Sguazzini są małżeństwem. W rozmowie z "The Sun" opowiedzieli o inwestycji, jaką zdecydowali się zrealizować. Okazuje się, że para kupiła szeregowy dom z trzema sypialniami w malowniczej wiosce w Motta D'Affermo na Sycylii, za dosłownie jedno euro. W przeliczeniu na złotówki zapłacili za niego cztery zł.

Jak przyznali, w Londynie cena takiej nieruchomości wynosiłaby ok. 400 tys. funtów, a w Rzymie ok. 300 tys. euro. Małżeństwo skorzystało z popularnej w ostatnich latach oferty domów za jeden euro.

Zaskakująca oferta

Pochodząca z Merano we Włoszech Sarah poznała pochodzącego z Lizbony Lucę podczas jednego z pokazów mody, które w 2015 roku odbywały się w Mediolanie. Dwa lata później wspólnie podjęli decyzję o zakupie kampera i rozpoczęciu podróżowania po świecie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W czasie pobytu we Włoszech usłyszeli opowieści o domach za jedno euro. "Początkowo nie sądziliśmy, że coś takiego istnieje, ale po sprawdzeniu informacji odkryliśmy, że to nie plotki, ale rzeczywistość" - tłumaczył mężczyzna.

Zorganizowana akcja

Domy w atrakcyjnych cenach to część prowadzonej przez gminy we Włoszech kampanii, która ma na celu przeciwdziałanie wyjazdom ludzi z terenów wiejskich. Podobny program - jak mówił Luca - uruchomił jeden z lokalnych burmistrzów na Sycylii, który wykupił szereg opuszczonych gospodarstw i domów. Sukces sprawił, że rozpowszechniło się to też w innych częściach kraju.

"Te programy podlegają ścisłej kontroli. Musisz przeprowadzić się z rodziną do Włoch i zamieszkać tam przez pewien okres oraz spełnić surowe wymogi remontowe" - tłumaczył w rozmowie z "The Sun". Ostatecznie Sara i Luca postanowili dołączyć do programu i złożyli wniosek.

Następnie przez miesiąc mieszkali w swoim kamperze w małej, liczącej 800 mieszkańców wsi Motta D'Affermo na Sycylii. Spotykali się z mieszkańcami i szukali nieruchomości dla siebie. Dowiedzieli się m.in., że niektórzy wyprowadzali się, bo nie mieli pieniędzy na remont lub chcieli się pozbyć nieruchomości, aby nie płacić za nią wysokich podatków.

Liczne trudności

W 2021 roku para dowiedziała się o 1000-letnim domu, który stał opuszczony od 20 lat. Nieruchomość była zaniedbana, nie miała ani prądu, ani wody, jednak to nie zniechęciło małżeństwa. "Zobaczyliśmy go i się zakochaliśmy. Właściciel chciał za dom euro, a my się na to zgodziliśmy" - tłumaczyli.

Mimo atrakcyjnej ceny małżonkowie musieli zmierzyć się z licznymi trudnościami. Nieruchomość nie miała odpowiednich dokumentów, więc już na początku musieli zapłacić 2000 euro (ok. 8 tys. zł) za inspekcję i odtworzenie aktów prawnych. Zajęło to pół roku i dopiero po tym czasie mogli się wprowadzić i rozpocząć remont, na który mieli przeznaczony określony budżet w wysokości 20 tys. euro (ok. 80 tys. zł).

Chcą, by dom zachował swój pierwotny charakter, dlatego zachowali m.in. tradycyjne niebiesko-białe płytki podłogowe. Przy pomocy miejscowych fachowców małżeństwo naprawiło dach, otynkowało i odmalowało ściany, podłączyło prąd i wodę. Wielu ludzi pomagało im zupełnie za darmo.

Jak mówili - gdy mieszkańcy dowiedzieli się, że chcą przywrócić dawną świetność nieruchomoci, zorganizowali dla nich zbiórkę i przekazywali stoły, krzesła i inne meble. Para planuje wynajmować swój nowy dom, aby nie tylko oni mogli zarabiać, ale i właściciele lokalnych sklepów.

O zakupie i remoncie starego domu opowiedzieli m.in. w zamieszczonych w serwisie YouTube nagraniach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

WE BOUGHT A 1 EURO HOUSE IN SICILY ITALY! Ep.1

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl