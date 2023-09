Kupujesz bułki w Biedronce? Sprawdź górny róg półki

Kłopoty z szufladą na pieczywo

Szuflady na pieczywo to stały element wyposażenia supermarketów, umiejscowione w różnych miejscach sklepu. Tak jest również w Biedronce, gdzie wysuwane półki pełne są różnego rodzaju chlebów i bułek. Wszystko działa bez zarzutu, dopóki szuflady są pełne pieczywa. Niestety problem pojawia się, kiedy ostatnia bułka znajduje się na końcu, a do tego w najniższej szufladzie i mamy do niej ograniczony dostęp.