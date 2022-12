Kupujesz mielone w paczce? Ten dopisek świadczy o tym, że to nie samo mięso

Co to jest surowy wyrób mięsny?

Coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak mięso, w rzeczywistości może być mieszanką kilku składników. Także tych, których świadomie nigdy nie podalibyśmy sobie i najbliższym. Kluczowe jest nazewnictwo. Jeśli w sklepowej chłodni trafisz na "surowy wyrób mięsny", zamiast po prostu "mięso mielone", nie jest to najlepszy znak. Producent na pewno coś do niego dodał.