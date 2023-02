Kupujesz pieczywo w dyskoncie? Tych bułek unikaj

Zwykła kajzerka nie jest jeszcze aż tak kaloryczna - w przeciętnej bułce tego rodzaju znajduje się około 120 kcal. Z podobnym wynikiem mamy do czynienia przy większej bułce pszennej, która posiada 150 kcal. Co ciekawe, pełnoziarnista bułka "fitness" to już aż 470 kcal - choć to wcale nie musi być zły znak, bo zawiera np. sporo zdrowych ziaren. Zwykła grahamka ma ich 150 kcal.