Kuriozalne wybory miss w Rosji. Konkurencja nie do pomyślenia

Jak poinformowała stacja Biełsat, w rosyjskim Czycie odbyły się wybory miss. "Zamiast kostiumów kąpielowych - »specjalna operacja wojskowa«" - czytamy w udostępnionym tweecie. Organizatorzy konkursu piękności wprowadzili specjalne poprawki do harmonogramu. Ich zdaniem "pokaz w kostiumach jest »wulgarny«". W związku z tym zastąpili go innym punktem programu – konkursem kreatywnym. Organizatorzy kazali uczestniczkom czytać własnoręcznie napisane "listy do żołnierzy na froncie". Informację przekazały również rosyjskie media.