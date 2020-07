1 z 8 Kurtka jeansowa z wyprzedaży: kurtki w stylu Julii Wieniawy do 100 złotych Kurtka jeansowa Julii Wieniawy, w której pokazała się ostatnio na Instagramie zrobiła prawdziwą furorę. Wy też możecie ją mieć.

Julia Wieniawa ma dopiero 22 lata, a już zaliczana jest do ikon stylu. Aktorka, piosenkarka i influencerka często stawia na gorące trendy, ale kopiuje - modne outfity nosi po swojemu. Również kurtki jeansowe w stylizacjach gwiazdy przybierają ciekawe formy, nadal zachowując ich klasyczny i ponadczasowy charakter. Inspiruje was podejście do mody Julii Wieniawy? Koniecznie musicie zobaczyć nasz przegląd jeansowych kurtek na lato 2020. Ich ceny zaczynają się od 49 złotych, a przestawione modele doskonale wpisują się w gust młodej gwiazdy.

