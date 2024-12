Kurtka w kolorze "cobalt blue" to perełka dla dojrzałych pań. Ewa Wachowicz już taką ma

Choć to odcień burgundowy jest numerem jeden w tym sezonie, to kolor kurtki Wachowicz zdecydowanie zasługuję na uwagę. "Cobalt blue" wyróżnia się swoją tonacją, ale wciąż pozostaje w gamie uniwersalnych i bardziej stonowanych kolorów. Szczególnie pokochały go panie po 50-ce. To świetna alternatywa dla czerni czy beżu. Energetyzujący odcień niebieskiego doda uroku, rozświetli i ożywi każdą stylizację.