Kwas migdałowy. Jak wygląda kuracja tym kwasem? Poznaj efekty i działanie

Kwas migdałowy bardzo często jest wykorzystywany w szeroko pojętej kosmetyce. Należy do grupy kwasów owocowych, dzięki czemu pozytywnie wpływa na skórę. Kobiety często decydują się również na kurację kwasem migdałowym, ponieważ zapewnia rewelacyjne efekty. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, koniecznie zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Czym jest kwas migdałowy?

Kwas migdałowy zaliczany jest do grupy kwasów AHA, czyli naturalnie występujących w przyrodzie. Bywa używany w peelingach oraz kremach , ale różni się użytym stężeniem. Zalecane jest wprowadzenie kwasu migdałowego do codziennej pielęgnacji, dla promiennej i gładkiej cery pozbawionej przebarwień. Można go używać każdej porze roku, ponieważ nie fotouczula, więc nie musisz mieć obaw przed przebarwieniami.

W jaki sposób działa kwas migdałowy?

Kto może korzystać z kwasu migdałowego?

Kuracja kwasem migdałowym – jak wygląda?

Kurację kwasem migdałowym można przeprowadzić zarówno w domu, jak i w profesjonalnym salonie kosmetycznym. Jednakże różnica jest znacząca – do samodzielnego użytku możesz użyć wyłącznie kosmetyków z niskim stężeniem kwasu migdałowego, a w salonie do peelingów wykorzystuje się produkty mające wysokie stężenie od 20 do 60%. Warto poddać się serii zabiegów (4-6) w salonie kosmetycznym w odstępach tygodniowych i powtarzać kurację 2 razy do roku. Także domową kurację trzeba przeprowadzać regularnie, ale na efekty trzeba poczekać nawet kilka tygodni – głównie z powodu niskiego stężenia kwasu migdałowego w kremach.