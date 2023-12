Lansuje trendy. W Tatrach nosiła "brzydki" polar

Polary znów na topie

Warto jednak wiedzieć, że polary nie są nowinką, gdyż królowały ponad dwie dekady temu, a do mody powróciły w zeszłym sezonie jesienno-zimowym. Zdaje się, że wszystko zaczęło się od zdjęć paparazzi, którzy uchwycili w obiektywie spacerującą po ulicy Hailey Bieber. Modelka i trendsetterka miała na sobie buty sportowe, kolarki oraz oversizowy polar ze wzorem, którego wcześniej pewnie same nie wybrałybyśmy w sklepie. Lecz cały trend polega na odwołaniu się do "brzydkiego" stylu "tourist dad".