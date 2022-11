Lara Gessler chwali się perełkami vintage. Niektóre ma po swojej mamie

Mikrotorebka

Lara Gessler wspomina, że niektóre rzeczy w jej szafie należy wcześniej do jej mamy. Być może to mały worek szydełkowy, który gwiazda trzyma w dłoni. Torebki w rozmiarze XS przestały budzić zdziwienie, powoli wkraczając do mody użytkowej. Mini torebeczki pozwalają wyjść z domu bez całego, zbędnego kramu. A gdy zachodzi taka potrzeba, łączą się w pary z shopperami i torbami lnianymi pełniąc głównie rolę dekoracyjną stylizacji lub przechowując najpotrzebniejsze rzeczy – klucze i telefon.