Lara Gessler rodziła bez znieczulenia. "Bardzo chciałam wybrać się w taką podróż w głąb siebie"

Lara Gessler – poród

"To bardzo pierwotne. A fakt, że jest obok opieka medyczna, która może zawsze zainterweniować i służyć współczesną wiedzą, tym bardziej dodaje odwagi. Najważniejsza jest jednak położna, która rozumie twoją wizję porodu, nie pospiesza cię, daje hormonom zadziałać. No i partner, który dodaje otuchy" – dodała Lara.

Zaznaczyła jeszcze, że nie żałuje swojej decyzji, podkreślając, iż nie namawia innych kobiet, by robiły to samo. "Nie uważam, że to dla każdego, ale warto rozeznać się w temacie i podejść do porodu świadomie" – poradziła. "Bierzemy znieczulenie głównie z automatu – z lęku i niewiedzy" – stwierdziła.