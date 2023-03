Lata temu znali ją wszyscy Polacy. Dziś Nelli Rokita szokuje poglądami

Według niej, żona mogłaby kontrolować "delikwenta", który "miałby dzieci i zupełnie inne nastawienie do życia". "Nie wiem, co stoi na przeszkodzie, by znieść celibat. Seksualność jest normalnością, nie jest niczym złym. Słyszałam i dziwię się temu, że w konfesjonale prędzej wybaczane są księżom 'jednorazowe' wybryki seksualne, a większym grzechem jest chęć bycia z jedną kobietą. Dla mnie jednak mężczyzna, który ma żonę, dzieci, jest bezpieczny. A przecież ksiądz też jest tylko mężczyzną" - mówiła.