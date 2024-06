Wyglądała zjawiskowo. Takiej sukienki jeszcze nie widzieliśmy

Wszystkie dobrze znamy małe czarne w garniturowej odsłonie. Trudno o coś elegantszego. Lecz Grażyna Torbicka wzięła ten temat w swoje ręce i wywindowała go o level wyżej. Na poniedziałkowym evencie zorganizowanym przez Warner Bros. Discovery pokazała się w rozkloszowanej sukience maxi , której góra przybrała formę klasycznej, dwurzędowej marynarki .

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!