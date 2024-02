Latem zaleje plaże. Strój kąpielowy w stylu Rusin już robi furorę

Czasy, w których jednoczęściowy kostium kąpielowy zabierałyśmy ze sobą jedynie na basen – bezpowrotnie minęły. Wygląda na to, że w tym sezonie bikini będzie miało poważną konkurencję ze strony monokini, które jest nie tylko komfortowe w noszeniu, ale też stylowe. Do ich fanklubu zalicza się Kinga Rusin , która ostatnio pojawia się w mediach społecznościowych wyłącznie w rajskich okolicznościach.

Klasyczny kolor pozwolił zagrać pierwsze skrzypce detalom, którymi wyróżnia się czarny strój kąpielowy Kingi Rusin. Jednoczęściowy i bezszwowy kostium o laserowo ciętym wykończeniu to prawdziwy majstersztyk, który robi w sieci zawrotną karierę.

Charakterystyczne falbanki wnoszą dozę romantyzmu, a mimo to kostium wciąż wpisuje się w nurt minimalistycznej i nowoczesnej elegancji. Plus stawiamy także za dekolt o nazwie halter , czyli trzymający się blisko szyi. Taka forma pozwala pięknie wyeksponować ramiona, a nawet zaangażować biżuterię.

Czyżby Kinga Rusin zainspirowała się stylem prosto z serialu "Słoneczny Patrol"? Być może. Klasyczna forma kostiumu, która tym razem ustępuje miejsca intensywnej barwie, to ponadczasowy i uniwersalny wybór. Sprawdza się zawsze i wszędzie , a przy tym pozwala poeksperymentować z dodatkami. Sam kolor, wibrujący w oczach i energetyzujący, działa jak dopamina.

Jednak w momencie, w którym dziennikarka, a aktualnie podróżniczka odwróciła się do obiektywu plecami, oczom ukazało się wiązanie. Sznurowanie to jeden z wiodących trendów ostatnich lat, które "czepia się" sukienek, bluzek, butów, a także kostiumów kąpielowych. W przypadku jednoczęściowego modelu daje szerokie pole do popisu. Ponadto pozwala pozbyć się swobodnego charakteru stroju na plażę, nadając mu nieco więcej szyku, ekstrawagancji, modowego twista.