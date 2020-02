Łatwe wzorki na paznokciach. Niekonwencjonalny sposób na manicure

Jakie łatwe wzorki na paznokcie wybrać? W końcu możliwości jest wiele. Nie musisz jednak się martwić, że wybrane wzorki nie wyglądają perfekcyjnie na paznokciach, ponieważ najważniejsze jest szaleństwo w manicure. Zobacz, jakie łatwe wzorki możesz wykonać samodzielnie w domu.

Co powiesz na zwierzęce motywy? Cętki czy imitacja skóry węża są prawdziwymi hitami, jeśli chodzi o łatwe wzorki na paznokciach. Neutralnie pomalowane paznokcie aż proszą się o zaskakujący akcent na powierzchni. Modne cętki wcale nie są tak trudne, jak możesz początkowo myśleć. Skorzystaj z trzech różnych kolorów, które będziesz nakładać od najjaśniejszego. Z kolei imitacja skóry węża także należy do prostych wzorów na paznokciach.

Łatwe wzorki na paznokciach – kolorowa pajęczyna

W przypadku pajęczyny na paznokciach mowa o dosyć pracochłonnym motywie, ale wciąż łatwym do wykonania. Do miski z wodą wlej kilka kropli lakierów w różnych kolorach, po czym wymieszaj wszystko wykałaczką. Dzięki temu uzyskasz na tafli wody wzorek zbliżony do pajęczyny lub zniekształconej mandali. Przyłóż paznokieć do warstwy lakieru, który od razu przykleja się na płytkę. Wystarczy, że oczyścisz palec z resztek koloru, a całość utrwalisz topem. Twój pajęczy wzorek na paznokciach będzie gotowy.