Łatwo przyszło, łatwo poszło. Te znaki mają lekkie podejście do pieniędzy

Artystyczne Ryby brzydzą się pieniędzmi

Może to nie do końca prawda, ale sami przedstawiciele Ryb najchętniej tak właśnie opisaliby swój stosunek do pieniądza. Nie podoba im się to, że są uzależnieni od spraw materialnych. Gdyby mogli, wybraliby absolutną wolność – od pieniędzy, społeczeństwa, ludzkich opinii. Przedstawiciele Ryb to artystyczne dusze, wielcy indywidualiści i idealiści. Często wykonują zawody twórcze, gdzie trudno o płynność finansową, więc są przyzwyczajeni do tego, że z pieniędzmi bywa krucho. Nie martwią się jednak tym, bo wierzą, że kiedyś będzie lepiej. W przypadku problemów korzystają z pomocy rodziny.