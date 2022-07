Lauren Goodger zdecydowała się na autopsję córki. "Muszę zrozumieć, jak umarła"

Brytyjska celebrytka Lauren Goodger, znana m.in. z "The Only Way Is Essex" czy "Big Brothera" dwa tygodnie temu poinformowała o śmierci swojej nowonarodzonej córki. Teraz przekazała, że zdecydowała się na sekcję zwłok dziewczynki i opowiedziała o szczegółach dramatycznego porodu.