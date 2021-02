Lech Wałęsa o Agacie Dudzie. Dosadny komentarz byłego prezydenta

– Panie redaktorze Pawle Wroński, przed I turą napisał pan, że zakwitł kwiat paproci i prezydentowa się wypowiedziała. Panie redaktorze to dzisiaj jest ten dzień, a że kwiat paproci kwitnie raz na 100 lat, to pewnie ani ja nie doczekam się rzetelności z pana strony, ani pan nie doczeka się ze mną wywiadu – mówiła w czasie swojego wystąpienia Agata Kornhauser-Duda.

Lech Wałęsa i Agata Duda

Dla niektórych to jednak za mało. Mnóstwo osób daje do zrozumienia Dudzie, że oczekują od niej innego rodzaju aktywności. Aczkolwiek ona – jak już zaznaczyła – nie zamierza się uginać. Redakcja "Super Expressu" zapytała byłego prezydenta Lecha Wałęsę o to, co na ten temat sądzi. – Czas na zmiany, nie bardzo to wygląda z tą aktywnością, a jak nie chce, to wymienić… – stwierdził.