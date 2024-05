Zaburzenia erekcji to poważny sygnał. Mężczyzna, który się z nimi zmaga, powinien udać się do specjalisty, który pomoże zdiagnozować przyczynę i wdroży odpowiednią terapię. Niestety wielu mężczyzn woli zamieść problem pod dywan.

- On zamawia te wszystkie specyfiki w internecie. Nie chce mi ich nigdy pokazywać. Parę razy dorwałam opakowania w śmietniku. Nie było tam nawet podanego składu tabletek. Boję się, że mąż sam szkodzi swojemu zdrowiu - wyznaje w rozmowie z "Newsweekiem" Dominika, której partner od lat stosuje "wspomagacze" libido i erekcji.

Głos w sprawie przyjmowania środków na pobudzenie libido i erekcji zabrał dr Piotr Paweł Świniarski, androlog, urolog, lekarz medycyny seksualnej. Jak podkreślił w rozmowie z "Newsweekiem", w swojej praktyce wiele razy spotkał się z mężczyznami, którzy decydowali się na różne, niebezpieczne rozwiązania, zanim udali się po poradę do odpowiedniego lekarza.

Dr Piotr Paweł Świniarski zauważa, że "mężczyźni nie mają wciąż świadomości, że zaburzenia erekcji to nie jest choroba, tylko objaw innych problemów zdrowotnych, szczególnie sercowo-naczyniowych, hormonalnych, neurologicznych i innych". Ekspert dodaje, że problemy z potencją "podzielają te same czynniki ryzyka, co zawał serca, udar, ostry zespół wieńcowy czy inny incydent sercowo-naczyniowy".