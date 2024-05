Najlepsza pora na seks. Ekspertka zdradziła konkretną godzinę

Alisa Vitti podkreśliła, że poziom satysfakcji ze zbliżenia jest nierozerwalnie połączony z hormonami. Jak dodała, w naszym dobowym cyklu istnieje pewna godzina, którą określa jako najbardziej odpowiednią na łóżkowe igraszki. Wówczas zarówno panie, jak i panowie mają być u szczytu swojej formy seksualnej. Bynajmniej nie chodzi o późne godziny wieczorne, co może być dla wielu zaskoczeniem.

Ekspertka wskazała popołudnie, a dokładniej godzinę 15:00, kiedy libido kobiet i mężczyzn ma być na podobnym poziomie. U płci pięknej zauważa się wówczas wysoki poziom kortyzolu, co wyostrza czujność i podnosi energię. Panowie zaś o tej porze dnia mają więcej estrogenu, pod którego wpływem są bardziej dostępni emocjonalnie.

